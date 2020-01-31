Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера состоялось заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, Контрольно-счётной палаты области, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии приняли в первом чтении и окончательной редакции проект регионального закона, который предполагает запрет продажи несовершеннолетним всей никотинсодержащей продукции с увеличением размеров административных штрафов. В частности, размер штрафа для юридических лиц составит от ста до ста пятидесяти тысяч рублей.

Депутаты поддержали обращения законодателей других регионов страны в Государственную Думу с просьбой ускорить принятие федерального закона, запрещающего продажу жевательных и прочих никотинсодержащих смесей на территории всей страны.

Дума приняла за основу примерную программу законопроектной деятельности на 2020 год. В ней значится 93 проекта региональных законов и четыре проекта федеральных законов, которые Дума планирует внести в порядке законодательной инициативы.

Депутаты обсудили и одобрили кандидатуры для назначения на должность мирового судьи, а также в состав общественного Совета по наградам и премиям.