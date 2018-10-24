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Мурманская область. Арктика24.10.18 07:20

Дума решает: часть налоговых преференций с 1 января 2019 года предлагается отменить

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах» и рекомендовали принять его в первом чтении.

Документ разработан в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере региональных налогов и налоговых льгот, а также приведения отдельных норм регионального законодательства в соответствие с федеральным. Основанием для внесения изменений также стали результаты проведенной оценки эффективности региональных налоговых льгот за 2017 год. Часть налоговых преференций с 1 января 2019 года предлагается отменить. При этом доля инвестиционных налоговых льгот не уменьшается, подчеркнул Борис Пищулин. Также прозвучало, что сокращение неэффективных налоговых льгот в реестре напрямую способствует увеличению размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального центра.

Региональные законодатели обсудили и рекомендовали согласовать проект государственной программы Мурманской области «Финансы» на 2021-2025 годы. Отмечалось, что в числе приоритетов региональной политики - безусловное исполнение всех обязательств региона, направления в первоочередном порядке ассигнований при формировании бюджетов на реализацию национальных проектов, федеральных приоритетных проектов и программ, региональных проектов; планирования бюджетных расходов с учетом результатов оценки их результативности, а также их достаточности для достижения целей государственных программ.

Комитет рассмотрел и решил включить в проект повестки дня очередного заседания регионального парламента вопрос об обращении Мурманской областной Думы в федеральный центр о предложениях по совершенствованию межбюджетных отношений и законодательного обеспечения реализации государственной региональной политики в Российской Федерации. Борис Пищулин напомнил, что идёт речь о «модельном бюджете», являющемся новым инструментом межбюджетных отношений, с использованием которого решаются вопросы предоставления финансовой поддержки бюджетам регионов из федерального бюджета. Для субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на территориях с низкой плотностью населения, большим количеством малых населенных пунктов, применение такой методики является некорректным ввиду недостаточности учёта территориальных особенностей при нормировании. Об этом говорили на недавнем заседании постоянного профильного комитета ПАСЗР, которое состоялось на базе Мурманской областной Думы.

 

 

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