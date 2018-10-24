Дума решает: финансирование дополнительных мер социальной поддержки не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии возможности

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В его работе принял участие председатель региональной Думы Сергей Дубовой. В центре внимания парламентариев был законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам социальной поддержки.

Документ даёт органам местного самоуправления право устанавливать дополнительные меры социальной поддержки работникам учреждений культуры, искусства и медицинским сотрудникам. При этом финансирование не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии возможности.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали региональному парламенту поддержать в первом чтении проект закона Мурманской области, вносящий изменения в областной закон «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций».

Как прозвучало в ходе обсуждения вопроса, количество созданных за последние годы мест в детских садах, в том числе для детей до 3 лет, позволило полностью удовлетворить потребность в местах в дошкольных образовательных организациях. Таким образом, услуги, предоставляемые в центрах игровой поддержки ребёнка, на сегодняшний день менее востребованы.

Законопроектом предлагается перераспределить ставки педагогических работников между центрами игровой поддержки ребёнка и консультативными, исходя из сложившейся потребности.

Также парламентарии обсудили и приняли к сведению прозвучавшую информацию о проекте государственной программы региона «Образование и наука» на 2021-2025 годы. Сергей Дубовой отметил необходимость продолжения строительства школ и детских садов в муниципальных образованиях области.