Дума скоро определится с составом общественной молодёжной палаты

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Очередное заседание Думы начнётся 27 февраля. В повестке дня значится порядка 30 вопросов.

Региональные парламентарии обсудят претендентов в будущий состав общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе. Этот общественный орган избирается впервые и будет действовать в течение двух лет.

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона, касающегося дополнительных соглашений, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и правительством Мурманской области. Предполагается, что это позволит снизить затраты областного бюджета на обслуживание госдолга и отсрочить его погашение до 2024 года.

Также первое чтение пройдут проекты законов «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков», «О внесении изменения в статью 2 закона Мурманской области «О потребительской корзине по Мурманской области», «О внесении изменения в статью 4 закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» и ряд других.

Кроме того, парламентарии обсудят Примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2018 год.

В повестке дня значатся также проекты федеральных законов и другие вопросы.