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Мурманская область. Арктика24.10.18 08:30

Думе нужна ясность в вопросе начисления «полярок» и районного коэффициента на зарплату

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали проект региональной госпрограммы «Занятость и труд» на 2021-2025 годы. Об этом шла речь на очередном заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. Представитель профильного ведомства Мурманской области проинформировал парламентариев о целях, сроках и этапах реализации, финансовом обеспечении госпрограммы.

В проекте документа определено, что приоритетами региональной политики в сфере труда и занятости населения остаются сокращение уровня безработицы за счёт создания новых рабочих мест, обеспечение равновесия спроса и предложения рабочей силы, обучение или переобучение безработных граждан по профессиям, востребованных на рынке труда. На реализацию программы в течение пяти лет планируется направить порядка четырех миллиардов рублей, из которых почти половина - средства областного бюджета.

Комитет принял прозвучавшую информацию к сведению, высказав рекомендации конкретизировать отдельные параметры и показатели программы. Также предложено включить в проект документа меры по борьбе с нелегальной занятостью на региональном рынке труда.

Отдельной темой стал вопрос об обращении в федеральный центр с предложением внести в Трудовой кодекс РФ правовые нормы, устанавливающие, что размеры тарифных ставок, базовых или должностных окладов не могут быть ниже МРОТ, утвержденного федеральным законом. Кроме этого, предлагается законодательно закрепить нормы о том, что в величину МРОТ не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, а районный коэффициент и процентная надбавка к зарплате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, подлежат начислению на заработную плату с учетом этих выплат.

Как прозвучало во время обсуждения, сейчас работодатель должен выплачивать заработную плату работникам не менее минимального размера оплаты труда, с учётом надбавок и коэффициента для северян. Депутаты считают, что включать в эту минимальную зарплату премиальные, стимулирующие или поощрительные выплаты за хорошую работу или высокую квалификацию неправильно. Это уравнивает оплату труда граждан, выполняющих работу разной квалификации, в разных условиях труда, различную по сложности и качеству. Именно поэтому инициировано обращение к федеральным властям с предложением внести ясность в этот вопрос и законодательно закрепить начисление «полярок» и районного коэффициента на зарплату с учётом стимулирующих выплат.

Обсудив прозвучавшую информацию, депутаты единогласно решили рекомендовать областной Думе направить данное обращение в федеральный центр.

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