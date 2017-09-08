Два браконьера попались в «сети» операции «Путина»

7 сентября сотрудники рыбоохраны на территории Ковдорского района в устье реки Вандас обнаружили двух жителей посёлка Зашеек Полярнозоринского района, которые занимались незаконным отловом рыбы. Полицейские, приехав по вызову на место происшествия, обнаружили надувную лодку с мотором, сети и выловленную рыбу семейства лососевых.

Добытые биоресурсы и орудия незаконного лова были изъяты полицейскими в ходе осмотра.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что на территории всей Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Путина», цель которого обеспечение беспрепятственного прохода ценных видов рыб к местам нереста, выявление и пресечение фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, любительское и спортивное рыболовство в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Мурманской области, запрещается во всех реках, ручьях и их притоках, впадающих в озера и водохранилища, а также в предустьевых пространствах этих рек, ручьев на расстоянии менее 250 метров от устья и вглубь водных объектов. Сроки запрета установлены на период с 1 сентября по 30 ноября.