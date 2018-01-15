Два Деда Мороза веселили ребят на фестивале городской среды «Выходи гулять»

В канун празднования старого Нового года в г.Гаджиево на площади им. Льва Матушкина прошла спортивно-игровая программа «Зимние забавы». Это мероприятие было организовано для детей столицы подводных сил в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Напомним, особенность этого фестиваля заключается в том, что все его мероприятия проводятся на благоустроенных в 2017 году территориях. В большом ЗАТО в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» была обновлена центральная площадь Гаджиево. Поэтому все мероприятия под девизом: «Выходи гулять» проводятся именно здесь.

Весёлые скоморохи пели песни и частушки, водили хороводы с детьми и играли в старые-добрые зимние игры. Дети, в свою очередь, с удовольствием танцевали, кидались снежками, участвовали в эстафетах и конкурсах. Героями программы стали два Деда Мороза — Мороз-красный-нос и Мороз-синий-нос.