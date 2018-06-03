Мурманская область. Арктика03.06.18 20:07
Два контрактника Северного флота утонули в озере
Командование Северного флота проводит проверку после смерти двух военнослужащих, утонувших в озере в окрестностях Североморска.
Как сообщает пресс-служба СФ, по предварительным данным, военнослужащие по контракту во внеслужебное время в результате несчастного случая утонули в одном из водоёмов в окрестностях Североморска. Причины произошедшего уточняются.
Ранее о проведении проверки из-за гибели на водоёме в ночь на воскресенье во флотской столице двух мужчин 1985 года рождения сообщило следственное управление СК России по Мурманской области.
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