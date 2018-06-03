Система среднего профессионального и высшего образования скатилась в «демографическую яму»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир транспорта - от велосипеда – до летающих автомобилей и робота-трансформера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.06.18 20:07

Два контрактника Северного флота утонули в озере

Командование Северного флота проводит проверку после смерти двух военнослужащих, утонувших в озере в окрестностях Североморска.

Как сообщает пресс-служба СФ, по предварительным данным, военнослужащие по контракту во внеслужебное время в результате несчастного случая утонули в одном из водоёмов в окрестностях Североморска. Причины произошедшего уточняются.

Ранее о проведении проверки из-за гибели на водоёме в ночь на воскресенье во флотской столице двух мужчин 1985 года рождения сообщило следственное управление СК России по Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовал: 321 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Валентина Мартынова
03.06.18 09:39
Вот Вы пишите, по любому поводу обращайтесь в ЖИ. У ЖИ нет вообще никаких прав. Пишу жалобу, что многие услуги не выполнялись, подписываю всеми собственниками, прошу сделать перерасчет платы. ЖИ отпра
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Sergey Kysil
03.06.18 00:08
А сколько специалистов за 10 лет ушло из редакции? И почему?
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
Zviygincew
02.06.18 11:29
Поздравляю ваш коллектив с десяткой! Долголетия всем и творческих успехов! И не прогибайтесь перед трудностями, преодолевайте их смело!
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЛатаем «кафтан», а «дыр» всё больше-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро - почти на 14 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала в мае 648,5 млн. кВтч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВерховный суд увеличил лимит SMS-общения коллекторов с должниками
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика