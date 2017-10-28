Два пожарно-спасательных подразделения тушили гаражи в Алакуртти

27 октября в 18.14 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о пожаре в селе Алакуртти. В результате пожара обгорели два гаража на всей площади и имущество, находящееся в них. В третьем гараже обгорела стена снаружи, из гаража эвакуирован автомобиль, не поврежденный огнем. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 7 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.