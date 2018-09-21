Два Ту-160 ВКС РФ переполошили Министерство обороны Великобритании

Два российских дальних бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей в сопровождении истребителей МиГ-31. Продолжительность полёта составила более 14 часов. В ходе его экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

В военном ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители «Eurofighter Typhoon» и «F-16» ВВС Великобритании.

Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.

Ранее в четверг пресс-служба Министерства обороны Великобритании сообщила, что британские истребители были подняты в воздух для перехвата российских дальних стратегических бомбардировщиков, пролетавших вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства. По данным пресс-службы, экипажи российских бомбардировщиков Ту-160 не вступали в контакт с сотрудниками управления воздушным движением, что «делало их опасными для всех других авиационных объектов».