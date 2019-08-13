Двери открываются: предприятие «Электротранспорт» принимает гостей

Сегодня на территории депо № 2 прошёл «День открытых дверей» для мурманчан. Организаторами акции выступили АО «Электротранспорт» и Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

Взрослые и дети могли посидеть в кабине троллейбуса и познакомиться с инструментами управления машиной. Также для гостей провели практическую демонстрацию приемки троллейбуса перед выпуском на маршрут, экскурсию в ремонтные зоны и музей «Электротранспорта».

- Сегодня для всех, кому интересно одно из крупнейших городских предприятий, мы устроили презентацию современных троллейбусов. Мурманчане, которые имеют водительские права, смогли даже поуправлять учебной машиной, - рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. - Для ребят, которые уже серьезно рассматривают обучение в колледже по профессии «Водитель троллейбуса», сегодня мы организовали собеседование.

Специалисты выездной приемной комиссии Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота провели консультации и ответили на все интересующие вопросы.