Движение на участках автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области закроют для буровзрывных работ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 2 ноября в период с 11:00 до 13:00 будет временно закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках:

- от пересечения трассы Р-21 «Кола» с подъездной дорогой к аэропорту Мурманска до км 1+170 подъезда к аэропорту «Мурманск» (съезд на п. Зверосовхоз);

- с 1377 (съезд на п. Зверосовхоз) по 1381 км автодороги Р-21 «Кола».

Причина: проведение буровзрывных работ. Объезд осуществляется по региональной автодороге Кола-Зверосовхоз.

ФКУ Упрдор «Кола» просит учитывать эту информацию, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.