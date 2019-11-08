Движение на участке автодороги Р-21 «Кола» в Кандалакшском районе Мурманской области закроют для проведения дорожных работ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 9 и 10 ноября - с 14.00 до 15.00 будет закрыто движение транспорта на участке реконструкции мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС (1106+380 км) автодороги Р-21 «Кола» в п. Зеленоборском Мурманской области в связи с проведением работ по демонтажу старого моста через канал.

ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.