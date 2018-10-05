Мурманская область. Арктика05.10.18 07:20
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 5, 8, 9 и с 10 по 12 октября с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» с 1187 по
1193 км в районе г. Полярные Зори Мурманской области будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ. Задержка в пути составит не более 30 мин.
Движение на участке автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области закроют для проведения буровзрывных работ
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 5, 8, 9 и с 10 по 12 октября с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» с 1187 по
Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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Последние комментарии
Юрист
04.10.18 22:58
Это что за бред про вмешательство в рыбацкие дела МИ-6? Если есть подозрения, то и спрашивайте конкретно с Орлова. Он там живёт в Лондоне не первый год. С кем общается, что обсуждает вот и пусть расс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Проходий
04.10.18 22:29
Да дело тут не в Тугушеве и Орлове. Почему рыба такая неадекватно дорогая? Скоро усилим разоблачение, на сколько это возможно, как делаются состояния на этой рыбной теме. Благо, два "друга" раскрыли с
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
Наталия
04.10.18 18:45
Для Юлии- это я Вам сочувствую, стоять на каблуках три часа не просто, Вам стоило их снять. Вы с собой на работу тапочки прихватите, потому что эти обыски- это только начало.
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