Движение на участке автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области закроют для проведения буровзрывных работ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что 5, 8, 9 и с 10 по 12 октября с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» с 1187 по 1193 км в районе г. Полярные Зори Мурманской области будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ. Задержка в пути составит не более 30 мин.

Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.