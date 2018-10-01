Движение на участке автодороги Р-21 «Кола» закроют для проведения буровзрывных работ

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор «Кола» информирует, что 2, 3, 5 и 7 октября с 11.00 до 13.00 на участке реконструкции с 1378 по 1381 км автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области с км 1+170 подъезда к аэропорту Мурманска до примыкания к автодороге Р-21 «Кола» и с 1377 (съезд на п.Зверосовхоз) по 1381 км автодороги Р-21 «Кола» будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Объезд на время закрытия участков дорог осуществляется по региональной автодороге Кола-Зверосовхоз.

Просим учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.