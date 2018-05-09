Движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорска перекроют в связи со взрывными работами

11 мая в связи с производством взрывных работ в период с 12.00 до 17.00 по готовности планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск (участок км 15+800 - км 18+300) и автоподъезде к селу Белокаменка - км 0+000 - км 0+850.