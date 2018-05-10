Движение транспорта на участке автоподъезда к Белокаменке перекроют на время взрывных работ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 11 мая планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта на автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 – км 0+850 и автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке 15 км+800 – 18 км+300. Это связано с проведением взрывных работ.



Движение будет закрыто 11 мая, в пятницу, с 12.00 до 17.00. Перерыв в движении в указанный период проведения взрывных работ составит 20 минут.



Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.