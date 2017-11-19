Движение юных инспекторов движения пополнилось новыми ЮИДовцами из Гаджиево

В средней школе № 279 г .Гаджиево ЗАТО Александровск отряды ЮИД пополнились новыми соратниками. В торжественной обстановке ученики 5 «В» класса были приняты в отряд иных инспекторов движения. На торжественной церемонии посвящения присутствовали родители учеников, кадеты других классов и сотрудники Госавтоинспекции ЗАТО Александровск.

Прежде чем юная смена произнесла клятву юного инспектора, с докладом о готовности вступить в ряды юных инспекторов к директору школы Ирине Матвиишиной обратилась командир класса. Далее ребята произнесли торжественную клятву, в которой обещали всегда соблюдать Правила дорожного движения, быть законопослушными гражданами и учить этому своих сверстников.

После произнесения клятвы к ребятам с поздравлениями обратилась директор школы и старший инспектор ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск Екатерина Белякова. Сотрудник дорожной полиции отметила важность и значимость выполняемой ЮИДовцами работы, большую самоотдачу, с которой ребята подходят к организации профилактических акций и мероприятий со сверстниками и участниками дорожного движения.

Каждому кадету вручено свидетельство о принятии в отряд ЮИД, а старшие наставники торжественно презентовали им шеврон МВД ГИБДД.

Праздник закончился совместным исполнением гимна кадетов и ставшим традиционным кадетским вальсом, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.