Двое подростков из Североморска задержаны за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, 2000 годов рождения, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По данным следствия, в октябре 2017 года в дневное время двое несовершеннолетних злоумышленников, предварительно вступивших в преступный сговор, с целью последующего сбыта незаконно приобрели наркотическое средство на территории ЗАТО города Североморска, являющееся производным от N-метилфедрона, в крупном размере общей массой 9,0802 грамма.

Вместе с тем, довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт указанного наркотического средства, несовершеннолетним не удалось, так как они были задержаны сотрудниками наркоконтроля города Североморска.

В настоящее время несовершеннолетним предъявлены обвинения, назначено проведение ряда экспертиз, выполняются следственные действия, направленные на всестороннее и полное расследование, а также установление причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.