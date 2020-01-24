Дворец культуры и народного творчества имени Кирова приглашает на областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

26 января в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова начнётся «Праздник дружбы».

Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы» – одно из самых ярких и запоминающихся культурных событий в жизни Мурманской области. За годы проведения праздника он стал доброй традицией, важнейшим шагом на пути сохранения и развития культуры народов, проживающих в регионе.

В 13.00 фестиваль откроет традиционная выставка декоративно-прикладного творчества. Гостей ждут ароматные кулинарные блюда, яркие и самобытные национальные костюмы, утварь и поделки.

В 14.00 в зрительном зале «Кировки» начнётся большой концерт, где участники праздника представят творческие номера, отражающие культуру разных народов: молдавскую, немецкую, японскую, чувашскую, украинскую, еврейскую, белорусскую и многие другие.