Дворы Ленинского округа приведут в порядок

Подрядчик, в прошлом году ремонтировавший дворы в Ленинском округе, приступил к устранению замечаний. На дворовых территориях многоквартирных домов №№ 1, 3 и 10 по улице Виктора Миронова, домов №№ 25/2, 25 по улице Юрия Гагарина и домов №№ 12, 14 и 20 по улице Бредова работы в 2017 году проводила «Инмар». За просрочку исполнения договора организации был начислен штраф.

Комиссионное обследование данной территории с участием представителей ММБУ «Управление дорожного хозяйства», подрядчика, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и жителей проведено в мае 2018 года.

– По результатам обследования были зафиксированы некоторые замечания. Например, не восстановлена зеленая зона после проведения работ, некачественно выполнена планировка площадок, плохо забетонированы стойки ограждений, – отметил председатель комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин. – Эти и другие нарушения подрядчик обязан устранить в рамках гарантийных обязательств по договору за счет собственных сил и средств уже этим летом.

В случае неисполнения этих обязательств к подрядной организации будут применены штрафные санкции вплоть до подачи иска в суд.