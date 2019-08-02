Дворы становятся лучше благодаря инициативе мурманчан

В столице Заполярья продолжается реализация программы «Формирование современной городской среды».

Сегодня депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова посетила территорию дома № 16/9 по улице Свердлова. Здесь в рамках капитального ремонта предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, ремонт наружного освещения, установка скамеек и урн.

Раньше во дворе были большие ямы. Сегодня работы по асфальтированию уже закончены, но с установкой освещения и малых архитектурных форм подрядчик затянул.

— Нужна не только первоначальная инициатива собственников квартир — общественный контроль за ходом ремонта тоже очень важен. Только при активном участии жителей можно вовремя заметить и устранить недочеты еще на стадии выполнения работ, — отметила Антонина Климова.

— На данном объекте практически все работы завершены, осталось поставить две опоры освещения. После чего будет выполнена планировка грунта, — рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» реализуется с 2017 года. За 2017-2018 годы благоустроены 20 дворовых территорий у 39 домов. В 2019 году планируется выполнить благоустройство еще 21 дворовой территории у 51 дома во всех округах города.