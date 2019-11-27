Двухлетний ребёнок на детской площадке получил рваную рану лица

25 ноября к прокурору города Кировска в ходе личного приёма граждан обратились родители малолетнего ребёнка, получившего травму на детской площадке в районе дома № 13 по ул. Ленинградской Кировска.

Как было сообщено гражданами, 24 ноября на данной детской во время спуска по закрытой горке (трубе), которая имела механические повреждения в виде пробоины, двухлетний ребёнок получил рваную рану лица.

Прокуратурой города Кировска инициировано проведение процессуальной проверки по факту несоблюдения требований безопасности при обслуживании детской площадки и получения ребёнком травмы. Обращение направлено в следственный орган СО по г. Апатиты СУ СК России по Мурманской области для рассмотрения в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение.