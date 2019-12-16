«Дюймовочке» «подарили» театр кукол общей площадью 3500 кв. метров

Мурманский областной театр кукол вчера, 15 декабря, сыграл первый спектакль на собственной сцене в обновленном здании. Напомним, реконструкция переданного театру здания бывшего гарнизонного дома офицеров продолжалась свыше двух лет. Впервые за более чем 85-летнюю историю областной кукольный театр обрел собственный дом. Это первый в стране театр кукол, капитально отремонтированный в рамках национального проекта «Культура».

С новосельем артистов поздравили губернатор и заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Глава региона выразил слова благодарности Министерству культуры РФ и министру Владимиру Мединскому, который очень помог и лично контролировал процесс финансирования реконструкции театра.

Самым красивым кукольным театром в Российской Федерации назвала наше здание замминистра культуры РФ. «Считаю, что это грандиозное событие для города и абсолютно убеждена, что театр станет любимым местом отдыха для мурманчан и гостей города», – сказала Ольга Ярилова.

Кроме того, замминистра культуры России подтвердила, что реконструкция областного драматического театра предусмотрена в рамках национального проекта «Культура», и федеральное финансирование начнется со следующего года. Срок сдачи драмтеатра намечен на лето 2020 года, и его открытие станет не менее торжественным, чем открытие театра кукол.

В мероприятии приняли участие и председатель регионального парламента Сергей Дубовой, вице-спикер Думы Наталия Ведищева, депутаты, гости и жители Заполярья.

Сергей Дубовой поздравил коллектив со знаменательным событием и отметил, что все жители области – от мала до велика ждали этих минут, которые можно назвать настоящим новогодним подарком:

- Пусть же в обновленных стенах, которые, уверен, очень быстро станут родными для вас, вы и далее с новым вдохновением будете радовать маленьких и взрослых северян своим творчеством, приобщать их к чудесному миру искусства.

Особые слова признательности глава регионального парламента Сергей Дубовой выразил, тем, кто помог воплотить этот проект в жизнь.

Он пожелал всем дальнейших успехов в творческом поиске, всегда благодарных зрителей и нескончаемых аплодисментов

Первым спектаклем на новой сцене стала «Дюймовочка», тепло принятая маленькими и взрослыми зрителями. В постановке известной сказки использованы элементы современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приёмы.

Мурманский областной театр кукол – старейший профессиональный театр за полярным кругом, основанный 21 августа 1933 года в Хибиногорске (ныне – Кировск). В годы Великой Отечественной войны было подготовлено более 100 концертных программ и отыграно около 1000 фронтовых концертов.

Сегодня репертуар театра насчитывает 57 спектаклей. В 2018 году театр посетили около 50 тысяч зрителей. В театре работает 54 сотрудника, из них 16 актеров, среди которых два заслуженных артиста Российской Федерации».

Общие расходы на капитальный ремонт театра составили порядка 330 млн рублей, почти половину этих средств предоставил федеральный бюджет. Отремонтированное здание оснащено новейшим профессиональным оборудованием премиум-класса. В новом здании общей площадью 3500 кв. метров оборудованы два зрительных зала: большой на 300 человек и малый на 80 человек с отдельными входными и вестибюльными группами. Предусмотрены помещения для музея театра, театрального кафе, а также производственных цехов: столярного, бутафорско-реквизиторского, художественного, пошивочного.

Новое здание театра кукол доступно для маломобильных групп населения.