Джем с героином обнаружили в передаче осуждённому

Ещё в июне месяце сотрудники исправительной колонии строгого режима № 18 при проведении досмотра продовольственной передачи от мурманчанки, прибывшей на свидание к осужденному, обнаружили в упаковке с джемом 5 свертков с неизвестным веществом.

Изъятые свёртки с подозрительным веществом были переданы наркополицейским. Экспертиза показала, что в свёртках находился героин общей массой более 3 граммов, что является крупным размером.

В настоящий момент по данному факту следственным отделом ОМВД по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до двадцати лет лишения свободы.