Едем и подзаряжаемся - троллейбусы с тремя usb-портами выходят на маршруты

Завтра город-герой Мурманск отметит 102-ю годовщину со дня основания. К этой дате парк пассажирского транспорта АО «Электротранспорт» пополнился новым троллейбусом.

— С этого троллейбуса началась реализация инвестиционного проекта, который включает в себя поставку в город Мурманск шести машин производства вологодского завода, — рассказал директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. — Они очень удобные для всех категорий пассажиров. Увеличено количество мест для сидения — всего их 30.

В первом полугодии 2018 года предприятие приобрело и ввело в работу четыре новых троллейбуса марки «Авангард» вологодского завода «Стройтранс». Всего за 2018 год в АО «Электротранспорт» появится 10 новых троллейбусов и 5 автобусов.

Все троллейбусы низкопольные, доступные для маломобильных групп населения, родителей с колясками. В районе средней двери расположена накопительная площадка и откидная площадка для заезда. Система управления троллейбусом позволяет экономно расходовать электроэнергию, в салоне есть три usb-порта для зарядки мобильных устройств. Установлена система экстренного вызова, система навигационного позиционирования, электронная информационная система, пригодная для слабовидящих пассажиров, удобное рабочее место водителя.

Такое масштабное пополнение парка стало возможно благодаря участию предприятия в федеральной программе, а также Совету депутатов города Мурманска — на последнем заседании предприятию были выделены средства на обновление техники.

Помимо новой техники предприятие пополняется и новыми кадрами. Так, ежегодно специалисты АО «Электротранспорт» ведут занятия на курсах обучение вождению общественным транспортом. Учиться будущие водители будут целый год, из него — два месяца пассажирской стажировки в летний период. Затем следует прохождение комиссии и аттестации.

— Потребность в кадрах у предприятия есть: люди уходят на пенсию, этого не избежать, — отметил заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. — Выпускники получают категорию «водитель троллейбуса». Если учащиеся со всеми итоговыми испытаниями справляются хорошо, мы приглашаем их на работу.

Обучение проходит на базе Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота, занятия бесплатные. Все желающие еще могут подать документы — набор в группу этого года открыт до 15 октября.