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Мурманская область. Арктика30.09.19 08:00

Единая база данных плательщиков ЖКУ покажет истинное лицо реформы ЖКХ

Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. К апрелю 2020 года в РФ планируется создать единую систему персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

1 октября вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие), уточнил руководитель GR-практики юридической компании «BMS Law Firm» Дмитрий Лесняк. Это позволит исключить случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника.

Для исков против неплательщиков коммунальных услуг действует отсрочка на полгода. За этот период предполагается ликвидировать пробел, связанный с отсутствием порядка получения персональных данных, рассказал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Как рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Максим Егоров «Известиям», данный вопрос находится на стадии обсуждения - ведомство прорабатывает его с депутатами Госдумы и экспертным сообществом.

Предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно, отметил Павел Склянчук. «Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, - сейчас обсуждается. - Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или ФНС».

Новую систему могут интегрировать в уже существующую ГИС ЖКХ. Она запущена в 2016 году, там собраны реестры лицензий УК, списки объектов жилищного фонда, есть личные кабинеты плательщиков и УК и другие данные.

Участники рынка давно говорят о том, что в стране отсутствует единый механизм сбора информации о жильцах, отмечает Павел Склянчук. После появления госсистемы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты услуг ЖКХ, считает он.

Ранее управляющие компании вели первичный учёт жильцов и хранили эти данные в бумажном виде, но с появлением электронного документооборота такая практика была отменена, рассказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. УК по инерции пользуются старыми данными, но сведения могут быть неактуальны, уточнила она.

По словам гендиректора УК «Радэкс» Евгения Беляева, новая система призвана систематизировать информацию о плательщиках, однако вопрос защиты персональных данных остаётся не до конца решенным, добавляет он.

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