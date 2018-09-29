«Единая Россия» погрузилась в коммунальные беды мурманчан

В Мурманской области с 17 сентября на базе региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» открыта «горячая линия» по приёму жалоб от населения по вопросам подключения многоквартирных домов к системе теплоснабжения. За время работы «линии» на неё поступило несколько десятков звонков от жителей из разных муниципальных образований региона. По каждому обращению обязательно проводится проверка, жалоба ставится на партийный контроль. В особых случаях, если это требуется, активисты партпроектов «Народный контроль» и «Школа грамотного потребителя» выезжают на место для того, чтобы провести встречу по проблемной ситуации с жильцами и всеми заинтересованными организациями.

Так, от жильцов дома № 26 по проспекту Ленина в общественную приёмную поступило сразу три обращения, в которых мурманчане жаловались, в том числе, на то, что управляющая компания систематически, из года в год, срывает сроки вступления дома в отопительный сезон.

Для урегулирования ситуации по инициативе Мурманского регионального отделения партии 28 сентября во дворе дома была организована встреча, в которой приняли участие: жильцы, представители управляющей компании, муниципальной власти и Государственной жилищной инспекции Мурманской области, актив партпроектов «Народный контроль» и «Школа грамотного потребителя».

«Разумеется, мы уведомили управляющую компанию о том, что такая проверка сегодня состоится и пригласили представителей УК на встречу с жильцами, - рассказал активист партпроекта «Школа грамотного потребителя», член партии Акрамжан Саитбаев. – В результате ещё накануне вечером в дом было подано отопление. Однако это - не повод отменять мероприятие, тем более, что в ходе общения с жильцами было выявлено, что у них ещё очень много претензий к обслуживающей организации».

«Здесь мы увидели, на мой взгляд, безобразное отношение со стороны управляющей компании к выполнению своих обязанностей, - подчеркнула врио главы муниципального образования города Мурманск, член президиума совета руководителей фракций партии «Единая Россия» Тамара Прямикова. – Такое впечатление, что работники обслуживающей организации несколько лет и близко к дому не подходили. Протекающая кровля, разбитые ступеньки на входной группе в подъезде, сами подъезды… Но то, что мы увидели в подвале – никакому описанию не поддается: ямы, грязь, дыры, половина подвала залита водой. По моему мнению, жильцам нужно брать управление домом в свои руки – обязательно создавать Совет дома, а также, по моему мнению, им стоит задуматься о смене УК».

Прямикова отметила, что после выходных обязательно ещё раз встретится с жильцами дома, чтобы помочь им найти пути решения накопившихся проблем с обслуживанием дома.