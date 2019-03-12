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Мурманская область. Арктика12.03.19 11:54

«Единая Россия» просит Роспотребнадзор провести проверку по выявленным 165 нарушениям маркировки молочной продукции

В том числе 4 нарушения было выявлено в Мурманской области в ходе общественных рейдов в рамках партийного проекта «Народный контроль» в магазины различных торговых сетей в нескольких муниципальных образованиях региона

Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» в рамках проведенного мониторинга выявили 165 нарушений маркировки молокосодержащей продукции как локальных брендов, так и торговых марок, поставляющих свои товары по всей стране. Вся информация о недобросовестных производителях была передана в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и защитить права людей. Такое заявление сделала координатор партпроекта  «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

«Почти 3,5 тысячи активистов партпроекта «Народный контроль» проверили упаковки молокосодержащей продукции в 53 регионах страны на ее соответствие новым требованиям. Они посетили более 3000 торговых точек, выявили 165 нарушений в 247 супермаркетах и магазинах. Как локальные производители продукции с заменителем молочного жира, так и те, кто поставляет продукцию во все магазины страны, продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение», - подчеркнула Кувычко, напомнив, что с 11 января 2019 года использование слов, которые образованы от понятий молочных продуктов, в описании указанной продукции запрещено.

Напомним, в Мурманской области мероприятия общественного контроля по мониторингу молокосодержащей продукции проводились в феврале этого года. Общественные контролеры побывали в магазинах пяти торговых сетей, работающих в регионе. Выявлено 4 продукта, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Данные по выявленным нарушениям были переданы в надзорные органы. «Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушения прав потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей молочной продукции», – сказала Кувычко.

«Мы продолжим мониторинг, поскольку продолжаем фиксировать многочисленные нарушения, а молочная продукция входит в рацион значительной части населения нашей страны. Наша общая задача предотвратить введение в заблуждение покупателей», – резюмировала координатор партпроекта «Народный контроль».

Напомним, с 11 января 2019 года производителям молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира запрещается использование понятий, установленных техническим регламентом для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях и в товарных знаках (торговых марках), а также в придуманном названии при маркировке таких продуктов и на их этикетках. Кроме того, не допускается использование слов, которые образованы от понятий молочных продуктов и установлены требования к размещению информации на этикетке и использованию понятий, характеризующих особенности сырьевого состава продукта в наименованиях молокосодержащих продуктов.

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

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