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Мурманская область. Арктика17.01.20 10:00

«Единая Россия» в ближайшее время внесёт законопроект об инициативном бюджетировании – Андрей Турчак

На заседании президиума Генерального совета партии «Единая Россия» были определены ключевые направления работы по реализации послания Президента России Владимира Путина.

Партия  разработала и в ближайшее время внесёт законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов. В каждом регионе определенный объём расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали жители. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании ПГС, посвященном реализации послания Президента России Владимира Путина.

«Изменения, предложенные президентом, должен почувствовать каждый человек - неважно, где он живёт, в мегаполисе или сельской местности. Президент отдельно обозначил необходимость учёта мнения людей, их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение. Наша работа в регионах подтверждает, что люди хотят участвовать в принятии решений и могут делать это эффективно. В регионах есть хорошая практика инициативного бюджетирования, позволяющая решать ключевые местные проблемы. Это проекты «Народный бюджет» в Республике Коми, Кировской, Тульской и Ульяновской областях, проект «Решаем вместе!» в Ярославской области и другие. Считаю, что такой подход необходимо внедрить повсеместно», - подчеркнул он.

Турчак отметил, что в каждом регионе определенный объём расходной части бюджета должен формироваться исходя из проектов, за которые проголосовали люди.

«Для этого нужна единая правовая основа. «Единая Россия» разработала и в ближайшее время внесет законопроект о поддержке инициатив, направленных на решение местных вопросов», - заключил секретарь Генсовета партии.

Как, в свою очередь, рассказал секретарь Мурманского отделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис, в регионе разработан порядок сбора социально значимых инициатив жителей Мурманской области, в которых региональное отделение «Единой России» будет принимать участие в различных формах, в том числе и финансово.

«2020 году в Мурманской области на реализацию проектов по формированию комфортной городской среды выделены беспрецедентные средства – порядка 1,5 миллиарда рублей. Из них около миллиарда – это средства областного бюджета. Для сравнения в 2019 году на те же цели было направлено чуть более 500 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Ещё 25 миллионов рублей будет выделено по программе инициативного бюджетирования. Разумеется, эти планы будут реализованы, в том числе благодаря поддержке, которую оказала фракция «Единой России», - пояснил глава Мурманской области.

По его словам, одна из самых сложных проблем при реализации проектов по инициативному бюджетированию, как и для многих других проектов, связанных с благоустройством дворовых, общественных территорий, обустройством многоквартирных домов, созданием комфортной городской среды – это невысокая вовлеченность жителей. «Именно «Единая Россия» - с её развернутой сетью общественных приёмных, большим количеством депутатов в органах представительной власти всех муниципальных образований - может существенным образом повлиять на решение задачи по информированию людей о таких проектах, вовлечению граждан в реализацию программ, как инициативного бюджетирования, так и по формированию городской среды», - считает Чибис.

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