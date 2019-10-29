Единому оператору Северного морского пути понадобился Северный морской транспортный коридор

Функции единого оператора Северного морского пути (СМП) должны распространяться на территории от Новой земли до Камчатки, а не до Чукотки, где заканчиваются определенные в данный момент границы СМП. Для этого в Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года будет введено понятие Северного морского транспортного коридора, сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает ТАСС.

«Для того чтобы этот проект состоялся, существующего регулирования недостаточно – границы СМП чётко определены в соответствии с международным правом: от Новой земли до Чукотки. Поэтому в стратегии мы вводим новое понятие Северного морского транспортного коридора – собственно, всей транспортной коммуникации от Мурманска до Камчатки – и считаем, что функции единого оператора СМП должны распространяться на весь этот коридор», – сказал он на парламентских слушаниях «О ходе подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года».

Александр Крутиков отметил, что предполагается сделать Севморпуть глобально конкурентоспособным транспортным коридором и, начиная с 2030-х гг., наращивать объём международных перевозок. «Нам необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость таких перевозок, стоимость прохождения СМП за счёт государственной поддержки должна быть чуть ниже стоимости южного маршрута, по крайней мере, в первые годы. Важно, чтобы транспортные компании и грузоотправители поверили, что по СМП можно перевозить грузы безопасно и точно в срок», – пояснил замминистра.

Он также добавил, что в настоящее время начата проработка проекта создания регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским, до которых из Европы и Азии грузы будут доставляться фидерными судами, там консолидироваться на отечественных контейнеровозах – они тоже могут быть атомными или на сжиженном природном газе – и доставляться под гарантии государства.