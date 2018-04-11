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Мурманская область. Арктика11.04.18 17:40

Единороссы пошли «поиграть» в магазин детских товаров

Проведенный рейд подтвердил необходимость разработки порядка психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек

В Мурманске 11 апреля в рамках реализации партийного проекта  «Народный контроль» состоялся общественный рейд в магазин специализированной сети «Малыш», осуществляющей продажу детских товаров. В ходе мониторинга общественные контролеры проверили наличие и подлинность сертификатов соответствия на товары для детей и подростков, а также срок годности детского питания.

«Сейчас выпускается огромное количество различных  видов детских  игрушек, - отметил Заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Герман Иванов. – Мы проверяли  соответствие  маркировки: есть ли в наличии та  информация, которая обязательно  должна  присутствовать на товаре. По маркировке у меня претензий не было ни к одной игрушке: все,  что необходимо,  присутствует».

«Хотя вся необходимая информация и присутствует, прочитать ее порой нелегко – слишком мелкий шрифт, - высказала свое мнение член регионального Общественного совета партийного проекта «Народный контроль», директор ООО «Мурман-тест» Алла Лузько. – Кроме того, существует требование, что все  игрушки должны быть упакованы в индивидуальную, либо  в общую транспортную   упаковку.  Но на прилавках много игрушек  без  упаковки.  Особенно мягких. Вопрос: сколько людей потрогали, подержали ее в руках, прежде чем она нашла своего покупателя?».

«Мы проверяли срок годности детского питания и соблюдение правил пожарной безопасности, - рассказал еще один участник рейда - член регионального Общественного совета партпроекта «Народный контроль», заместитель председателя Регионального координационного совета сторонников Кирилл Чудинов. – Нарушений не обнаружили. Очень порадовало то, что запасной выход ведет сразу на улицу, он ничем не загроможден, и его легко можно открыть изнутри. Во многих других торговых точках мы наблюдали совсем другую картину».

Еще одна претензия к продавцам торговой точки – они не сразу смоги представить общественным контролерам сертификаты соответствия на товары, пришлось некоторое время ждать. Когда сертификаты все же предъявили (их переслали из головного офиса), выяснилось, что с ними тоже все в порядке. Однако  общественные контролеры порекомендовали держать такие документы или их копии непосредственно в магазине, чтобы их можно было предъявить покупателям по первому требованию.

«В рамках исполнения указа Президента РФ об объявлении в России «Десятилетия детства» партийный проект «Народный контроль» утвердил новое направление работы – «Территория детства», - рассказал в завершение рейда Чудинов. – В том числе это направление подразумевает и общественные проверки магазинов детских товаров. Так что этот рейд – первый, но далеко не последний. Проблема в том, что нет ясных критериев, по которым можно оценивать безопасность детских товаров. Таким образом, мониторинг подтвердил необходимость создания уполномоченного органа, отвечающего за безопасность детских игр и игрушек, а также разработку порядка психолого-педагогической экспертизы игрушек, как того требует федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. Именно об этом заявила недавно заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая».

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