Единственному авианесущему крейсеру требуется ремонт

Контракт на ремонт тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» планируется подписать в апреле.

«Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ. Работы начаты в прошлом году, в октябре месяце, — это дефектация, подготовительные работы, определение объема работ. И выйдет он из ремонта гораздо раньше, чем планировали», — сообщает РИАН, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.