«Единственной маме на свете» - день семейного отдыха

В Мурманском областном краеведческом музее в рамках акции «Всей семьей в музей» состоялся день семейного отдыха «Единственной маме на свете», приуроченный к Всероссийскому дню матери.

На музейном занятии «Житейские мудрости поморской семьи» ребятам рассказали об основных занятиях отца семейства и хозяйки дома, развлечениях и играх детей. Юные посетители увидели предметы поморского быта из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Также гости мероприятия приняли участие в развлекательной игре «Назад в прошлое».

В завершение мероприятия состоялся мастер-класс по изготовлению фоторамки на магните и презентация мультфильма «Я маму люблю» в технике «перекладка», который был создан посетителями музея по одноименному стихотворению Людмилы Давыдовой при поддержке студии анимационного творчества «Яркое настроение».

Участники дня семейного отдыха с большой теплотой отозвались о прошедшем музейном празднике, поблагодарили его организаторов и высказали пожелание посещать подобные мероприятия впредь.