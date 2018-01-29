«Единство – через культуру» - проходит XII традиционный региональный фестиваль национальных культур

В областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова проходит XII традиционный региональный фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

Девиз фестиваля, в этом году посвящённого 80-летию Мурманской области, – «Единство – через культуру». В фестивале принимают участие 190 представителей национально-культурных центров и общественных организаций, творческих коллективов и образовательных учреждений региона. В ходе красочного концерта они исполнят свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа. Также в рамках фестиваля организована выставка, на которой представлены предметы национального быта и изделия декоративно-прикладного творчества разных культур.

Участников и гостей фестиваля приветствовала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что в год 80-летия области особенно важно помнить, что чести стать отдельным регионом страны наш край был удостоен благодаря труду тысяч людей, которые ехали поднимать и осваивать эту суровую и богатую землю со всех концов огромного Союза.

«Так сложилась новая общность – северяне. Общность – от слова «общее», поскольку родилась она в общем труде, в общих радостях и заботах, в общих победах. На Севере иначе нельзя – только вместе. Люди разных национальностей, уроженцы разных краёв здесь, на Севере, привыкали делиться с другими всем, что имели. В том числе и своими песнями и танцами, своей кухней и добрыми традициями, музыкой своих языков. Потому так богата и широка наша северная душа, что в ней растворено наследие множества народов и культур. Взаимное уважение и дружба, яркое культурное разнообразие и глубокое душевное единство северян – наша величайшая драгоценность, которой мы гордимся и которую бережём. И сегодня мы собрались здесь, чтобы ещё раз ею полюбоваться, восхититься и порадоваться», – сказала Марина Ковтун.