Единый день голосования всё ближе и ближе

28 августа Мурманской территориальной избирательной комиссией проведен обучающий семинар для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, участвующих в организации и проведении на территории города Мурманска избирательной кампании 2017 года.

В семинаре принял участие консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации города Мурманска, член антитеррористической комиссии А.А. Крутиков, который довёл до сведения слушателей семинара информацию об обеспечении антитеррористической безопасности на избирательном участке.

Участниками мероприятия рассмотрены вопросы подготовки и проведения досрочного голосования избирателей на избирательных участках, взаимодействия с наблюдателями, членами комиссии с правом совещательного голоса, представителями СМИ в период голосования избирателей, в том числе досрочного, финансирования участковых избирательных комиссий.

Обсуждены требования действующего законодательства в части работы со списками избирателей, обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.

Председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии Н. Тихомирова и секретарь комиссии Ю. Ширяева приняли участие в рабочей встрече с руководителями образовательных учреждений, на базе которых 10 сентября будут функционировать избирательные участки для проведения голосования избирателей. В совещании приняли участие В. Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска и И. Сабитов, заместитель председателя комитета по образованию.

В ходе встречи обсуждены вопросы организации и проведения творческих и семейных мероприятий в единый день голосования, а также участие в них членов Молодежной избирательной комиссии города Мурманска. Итогом встречи стало согласование проведения на базах общеобразовательных школ города Мурманска №№ 1, 5, 26, 45, 49 и 56 творческих и спортивных программ в единый день голосования.