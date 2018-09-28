Единый день оказания бесплатной юридической помощи для граждан, предприятий и организаций – не перопустиет!

28 сентября Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» во всех субъектах Российской Федерации проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи для граждан, предприятий и организаций.

В Мурманской области это мероприятие организовано совместно региональным отделением ООО «Ассоциация юристов России», правительством и муниципальными образованиями региона, прокуратурой и Мурманским арктическим государственным университетом.

В рамках мероприятия в бесплатной юридической помощи примут участие представители органов прокуратуры, адвокатуры, нотариата, судебных приставов, муниципальных образований, преподаватели и студенты-юристы Мурманского арктического государственного университета, Уполномоченный по правам человека в Мурманской области, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Приём будет осуществляться 28 сентября - с 9.00 до 18.00:

- в Мурманске по адресу: ул. Егорова, 16, каб. 320 (3-й этаж, музей Мурманского арктического государственного университета);

- в Североморске по адресу: ул. Ломоносова, 4, каб.52 (администрация ЗАТО г. Североморск);

- в Коле по адресу: ул.Каменный остров, 5, зал заседаний (администрация г. Кола);

- в Никеле по адресу: просп. Гвардейский, 2, зал совещаний (администрация г. Никель);

- в Мончегорске по адресу: просп. Ленина, 9/23 (офис партии «Единая Россия»);

- в Апатитах по адресу: площадь. Ленина, 1, каб. № 100 (администрация г. Апатиты);

- в Кандалакше по адресу: ул.Первомайская, 34, 3-й этаж, каб. 327 (конференц-зал администрации Кандалакшского района);

- в Ковдоре по адресу: площадь Ленина, 1, актовый зал (администрация г.Ковдор).

Предварительная запись не требуется.