Единый государственный экзамен по физике и литературе прошёл без нарушений и технологических сбоев

Сегодня в Мурманской области состоялся единый государственный экзамен по физике и литературе. Физику сдавали 760 человека, литературу – 223. «Выпускники региона сдали ЕГЭ по литературе и физике без нарушений и технологических сбоев», – отметила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области.

Результаты экзаменов по выбору не повлияют на получение аттестата, но необходимы выпускникам для поступления в вузы, где литература или физика является профильным предметом.

Своими впечатлениями от экзамена поделилась выпускница школы ЗАТО Видяево Валерия Зеленцова: «Особых сложностей не заметила. Все задания были знакомы по демоверсиям, материал изучен. Готовилась долго, активно, поэтому надеюсь на хороший результат. Физика нужна для поступления в Санкт-Петербургский горный университет».

Планирует поступление в Санкт-Петербург и её одноклассник Дмитрий Суворов, который сдал ЕГЭ по литературе. «Я мечтаю стать звукорежиссером кино, потому и выбрал Университет кино и телевидения. Скажу честно, волновался, но, когда увидел КИМ, успокоился и, думаю, успешно выполнил все задания».

К разговору присоединился и Федор Полещиков: «Физика – предмет сложный. Я выбрал этот экзамен, потому что он нужен для поступления в военные вузы. Решил продолжить семейную традицию. Готовился к экзамену по физике серьезно. В общем, я справился. Результат посмотрим».

Следующий ЕГЭ состоится 9 июня. В этот день участники будут сдавать русский язык, который является обязательным предметом.