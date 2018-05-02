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Мурманская область. Арктика02.05.18 14:32

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Мурманской области работает в круглосуточном режиме

В Мурманской области действует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Мурманской области – (8152) 39-99-99.

Главные цели его создания – стремление укрепить доверие жителей области к органам МЧС России, повышение эффективности и качества работы сотрудников МЧС. Единый «телефон доверия» введен также для изучения общественного мнения о работе органов управления и структурных подразделений системы МЧС России, выявления фактов создания административных барьеров развитию предпринимательства.

Позвонив по «телефону доверия» МЧС России, вы можете задать свои вопросы и получить консультации, касающиеся пожарной безопасности, гражданской обороны и безопасности на водных объектах, сообщить о фактах грубого нарушения правил пожарной безопасности в организациях, на предприятиях и в жилых зданиях.

Прием и регистрация обращений граждан на единый «телефон доверия» осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. После рассмотрения обращения заявителю в указанный срок направляется письменный ответ о принятых мерах. В случае если заявитель не желает представиться и сообщить о себе необходимые данные, обращение регистрируется как анонимное. Оно подлежит рассмотрению, но ответа не требует. Единый «телефон доверия» создан вместо действовавших ранее «телефона доверия» Государственного пожарного надзора и «горячей линии» Государственной инспекции по маломерным судам. Сообщения на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Мурманской области принимаются ежедневно в круглосуточном режиме.

Аналогичные единые «телефоны доверия» действуют во всех территориальных органах МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Единый «телефон доверия» МЧС России – (495) 499-99-99 Единый «телефон доверия», Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Мурманской области– 39-99-99.

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