«Единый трезубец-2018» собирается показать НАТО представителям России и Беларуси

Руководство НАТО пригласило наблюдателей из России и Белоруссии на учения «Единый трезубец-2018» в Норвегии, и обе страны приняли приглашение. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, приветствовав это решение.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, учения НАТО «Trident Juncture, начнутся в Норвегии 25 октября, станут крупнейшими со времени окончания холодной войны. В них примут участие 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч транспортных средств и 50 тысяч человек личного состава.

Столтенберг отметил, что в последние годы обстановка в сфере безопасности в Европе значительно ухудшилась, и «НАТО отреагировала адаптацией своей коллективной обороны». Также он подчеркнул, что Альянс не стремится к конфронтации, но готов защищать союзников от любой угрозы. «Сценарий вымышленный, но уроки, которые мы выучим, будут реальными», — сказал он.

Как сообщает «Россия 24», глава НАТО выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон договорятся о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в 2021 году. Он сказал, что верит в контроль над вооружением, который должен быть «сбалансирован и постоянен».

«Я приветствую тот факт, что между Россией и США состоялся диалог, ведь у сторон есть разногласия на этому поводу. И им нужно найти решение для того, чтобы контролировать вооружение. Я надеюсь, они смогут это сделать, поскольку отсутствие контроля может привести к обострению ситуации. Особенно это опасно в случае с ядерным оружием», — подчеркнул Столтенберг.