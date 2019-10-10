Эффективность грузовых причалов Мурманского порта будет повышена

Проектно-сметную документацию на формирование акватории шести причалов, а также внешних подходов порта рассмотрели эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Проектной документацией, одобренной Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено формирование операционной акватории причалов №№ 9-14 и внешних подходов Мурманского порта для обеспечения постановки и обработки судов с учётом расположения и технического состояния действующих причальных сооружений», - говорится в сообщении.

В ходе реализации проекта для создания необходимых глубин на прилегающей акватории грузового причала № 10 будут реконструированы причалы №№ 11 и 12. Также пройдёт строительство швартового пала с мостовым переходом на причале № 9, что позволит удлинить единый причальный фронт трёх причалов – №№ 9, 10 и 11, создав акваторию на подходах к причалам №№ 9-14 с целью обеспечения безопасного маневрирования судов при их постановке к причалам под погрузку и отводе груженых судов. Для всех причалов модернизируют систему отбойных и швартовных устройств.

Работы проводятся в условиях действующего предприятия. Генпроектировщик – АО «ЛенморНИИпроект». Застройщик и технический заказчик объекта – ФГУП «Росморпорт».