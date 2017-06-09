Эффективные контракты помогают усовершенствовать систему оплаты труда в госучреждениях

О проведении мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы на заседании правительства Мурманской области, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун, доложила и.о. председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина.

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госучреждениях является поручением президента Российской Федерации. Она предусматривает комплекс мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда сотрудников качеству их услуг и работ. Благодаря этому, в частности, задача по обеспечению уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенных указами президента Российской Федерации, не ниже уровня, достигнутого в 2015 году, выполнена в полном объеме.

«В целях реализации программы исполнительные органы государственной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителей, разработали рекомендации по формированию примерных положений об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области. В числе прочего там обозначено, что величина премиального фонда руководителей не должна превышать 5% фонда оплаты труда работников, а уровень выплат стимулирующего характера для работников должен составлять не менее 30% от общего фонда оплаты труда», – сообщила Ксения Зинатуллина.

Кроме того, разработаны показатели эффективности деятельности учреждений, на основе этих показателей определяются условия и порядок установления стимулирующих выплат. Работники переводятся на так называемые эффективные контракты – трудовые договоры, в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг, а также меры социальной поддержки. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не должны допускать двойного толкования. При этом вся система управления должна базироваться на принципах совместного участия представителей органов государственной власти, сторон социального партнерства, открытости и гласности при принятии управленческих решений.

Как пояснила Ксения Зинатуллина, в рамках развития кадрового потенциала идёт планомерная работа по переводу работников на эффективные контракты. Наиболее высокие результаты достигнуты в учреждениях социальной защиты населения – 99% работников переведены на эффективные контракты.