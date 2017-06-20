ЕГЭ-2017: увеличение доли высокобалльных работ и сокращение числа выпускников, не преодолевших минимальный порог

Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области утвердила результаты единого государственного экзамена по физике, обществознанию и литературе. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 21 июня.

В экзамене по физике принял участие каждый четвёртый выпускник Мурманской области. Сократилось почти в три раза число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог, и составило менее 1% от числа сдававших экзамен. Увеличилось число стобалльников. В 2016 году в Мурманской области один участник получил максимальный балл за экзамен по физике, в 2017-м – три выпускника: Никита Ермаков и Игорь Шатилов, выпускники мурманского политехнического лицея, Бузенков Олег, выпускник школы № 36 Мурманска.

Чуть больше 40% выпускников сдавали экзамен по обществознанию. Результаты экзамена продемонстрировали увеличение числа выпускников, которые успешно справились с экзаменом. Доля высокобалльных работ увеличилась в два раза, а доля участников, не справившихся с заданиями КИМ, уменьшилась почти в три раза.

Трое участников ЕГЭ по литературе получили сто баллов. Расширилась география стобалльников: Аполлинария Ляпина – выпускница школы № 36 Мурманска, Алена Баскова – выпускница школы № 2 Кандалакши, Анастасия Нелаева – выпускница школы № 4 Оленегорска. Увеличилось число высокобалльных работ, а число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог, уменьшилось.

«Увеличение доли высокобалльных работ и сокращение числа выпускников, не преодолевших минимальный порог, – результат последовательной работы школ по повышению качества образования и индивидуализации образовательного процесса, реализация программ профильного обучения, работа ресурсных центров», – прокомментировала результаты экзаменов министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.