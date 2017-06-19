ЕГЭ по истории и химии пройдут 19 июня

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года 19 июня пройдут экзамены по истории и химии. В Мурманской области в экзамене по истории планируют принять участие 525 человек.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий. На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

В экзамене по химии планируют принять участие 449 человек.

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Всего 19 июня будут работать 22 пункта проведения экзаменов (ППЭ). В 20 ППЭ будет вестись онлайн-видеонаблюдение, в 2 ППЭ, которые находятся в труднодоступной и отдаленной местности, видеонаблюдение будет вестись в режиме оффлайн.

Установленный минимальный балл по истории составляет 32 балла, по химии – 36 баллов.