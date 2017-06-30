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Мурманская область. Арктика30.06.17 09:43

ЕГЭ по русскому языку в резервный день в Мурманской области прошел без нарушений

29 июня, в резервный день, в соответствии с расписанием прошел ЕГЭ по русскому языку – один из обязательных экзаменов для получения аттестата об окончании школы. Нарушения в Мурманской области не зафиксированы.

В ЕГЭ по русскому языку в Мурманской области в резервный день приняли участие 98 человек. Сдавали его участники, получившие неудовлетворительный результат по русскому языку, пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, выпускники прошлых лет.

Для контроля за ходом ЕГЭ в пункты проведения были направлены общественные наблюдатели.

Экзаменационная работа содержала 25 заданий. Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата, составляет 24 балла.

Кроме того, результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.

Результаты ожидаются не позднее 11 июля.

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