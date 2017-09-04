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Мурманская область. Арктика04.09.17 07:00

Егора Фесенко, ученика 7 класса, наградят за спасение утопающего на воде

Чествование героя состоится сегодня на торжественной линейке в североморской средней образовательной школе № 1. В мероприятии планируют принять участие глава администрации ЗАТО г Североморск Ирина Норина, начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск Нина Шарова, врио начальника ФГКУ «Специальная Управление ФПС №48 МЧС России» полковник внутренней службы Владимир Завалий, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Вячеслав Годунов, директор школы № 1 Тамара Соколова, Татьяна Фесенко, мама Егора Фесенко.

По информации Калининградского УМВД, 4 июля североморец Егор Фесенко спас тонущую в озере жительницу Калининграда. Событие произошло вечером на озере Верхнее. Женщина прыгнула в воду и поплыла на середину водоёма. С берега было видно, что женщина начала захлебываться и тонуть.

Егор Фесенко не раздумывая бросился на помощь горожанке, вытащил тонущую на берег. Прохожие вызвали «скорую помощь» и полицию, после чего пострадавшую госпитализировали.

Приехавшие к месту происшествия сотрудники патрульно-постовой службы первыми поблагодарили 14-летнего подростка за смелый поступок. При этом молодой парень пожелал остаться неизвестным, назвав только свое имя – Егор.

Спустя несколько недель награда всё же нашла своего героя. 28 июля в здании регионального УМВД  России по Калининградской области в присутствии всего личного состава начальник ведомства Игорь Илларионов поблагодарил за достойный мужчины поступок и вручил Егору благодарственное письмо и наручные часы, подготовленные членами Общественного совета ведомства (на фото).

Егор, ученик СШ № 1 г.Североморска, приехал в Калининград на каникулы к бабушке, которая вместе с внуком присутствовала на церемонии награждения. «Я испытываю гордость за внука. Вы представляете, взрослые люди были рядом, но никто не помог этой женщине. А он, мой внук, не раздумывая бросился в озеро. Это такая гордость, не передать! Я бегом позвонила матери, отцу, говорю: «Вот, у нас герой!» – поделилась Людмила Фесенко, бабушка Егора.

Что касается планов на будущее, то на вопрос начальника УМВД Егор ответил уверенно: «Стану военным! Буду защищать Родину, как отец и дед».

 

 

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