Эх, дороги: ДТП, наезды, госпитализация

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.

22 февраля в 12 часов в Кировске водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть не в установленном месте. В результате происшествия 52-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В этот же день 19.50 в Мурманске на улице Свердлова водитель автомобиля «Хендай», выезжая с дворовой территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Форд». После чего «Форд» столкнулся с автомобилем «Грэйт Уолл». В результате ДТП 25-летний пассажир «Форд» обслужен амбулаторно.

23 февраля в 11 часов 55 минут в областном центре на улице Морской водитель автомобиля «Киа» допустил наезд на 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

В День защитника Отечества в 13 часов 55 минут в Кандалакше водитель автомобиля «Фольксваген» допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия несовершеннолетняя обслужена амбулаторно.

24 февраля около 12 часов на 1205 километре автодороги Р-21 «Кола» Полярнозоринского района водитель автомобиля «Санг Йонг» потерял контроль над управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Нива Шевроле», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 56-летний водитель и 43-летний пассажир «Санг Йонг» обслужены амбулаторно, 34-летний водитель «Нива Шевроле» госпитализирован в медицинское учреждение, 35- и 42-летние пассажирки этого же автомобиля обслужены амбулаторно.

В воскресенье около 21 часа 20 минут на 6 километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на пешехода, который двигался вдоль проезжей части дороги по ходу движения автомобиля. В результате происшествия 29-летний мужчина обслужен амбулаторно, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.