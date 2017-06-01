Эхо по сорвавшейся покупки «Мистралей», или Обзаведётся ли Россия своими вертолётоносцами?

В конце мая 2017 года в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на заместителя министра обороны Юрия Борисова о то, что в государственную программу вооружений до 2025 года включено строительство вертолётоносцев, аналога французских «Мистралей». Их появление в составе Военно-морского флота России можно ожидать в 2022 году.

Небольшой экскурс в историю

В октябре 2008 года бывший главком ВМФ Владимир Высоцкий высказался за покупку Россией двух вертолётоносцев типа «Мистраль», а ещё два построить в России, используя французские технологии и проектную документацию. В принципе, по такому пути идут многие страны, в том числе Китай и Индия, закупающие у нас технику, а затем производят её у себя.

24 декабря 2010 года соглашение было заключено, а договор 25 января 2011 года. Окончательное подписание контракта произошло в рамках Санкт-Петербургского экономического форума 17 июня 2017 года.

На «Владивостоке» и «Севастополе» планировалось базирование восьми Ка-52 «Катран» и восьми Ка-29.

В связи с событиями в Украине и обвинениях России во вмешательстве во внутренние дела этой страны, а также, после присоединения Крыма, Франция под давлением США и НАТО, отказалась от выполнения контракта. 24 апреля 2015 года президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна готова вернуть России деньги, уплаченные Россией.

В принципе, несмотря на недешевую стоимость этих кораблей, выгода от контракта была очевидная. Россия получала два современных корабля, получала доступ к иностранным технологиям, получала опыт строительства кораблей крупными секциями, наши судостроители получали крупный заказ, стоимостью в десятки миллионов евро. Сроки передачи кораблей были определены: 2014 и 2015 годы. Но, поддержав антироссийские санкции, Франция отказалась передать нам эти корабли, продав их Египту.

Россия от этого ничего не потеряла. Предоплата почти в 1 миллиард евро Франция нам вернула, возможно, России, в частности холдингу «Вертолёты России», удастся в 2019 году подписать контракт с Египтом на поставку вертолетов Ка-52К «Катран», палубной модификации Ка-52 «Аллигатор», мы поставим радиоэлектронику, которую Франция нам вернула. Российские корабелы имели заказ и работу. Да и наши моряки, которые проходили обучение на «Мистрале» из экипажей «Севастополя» и «Владивостока», так должны были назвать корабли, получили хорошие знания, навыки, ну, и, в конце концов, узнали особенности корабля вероятного противника, входящего в блок НАТО. А это дорогого стоит. Только конструкторская документация, переданная России, по оценкам французских специалистов, стоит не менее 220 миллионов евро.

Что касается Франции, то она понесла репутационные издержки, утратив статус надежного поставщика военной техники, заплатив российским судостроителям (Балтийскому заводу судостроения) приличные деньги за строительство двух кормовых секций. Каждые сутки вынужденного простоя приносили французскому судостроительному заводу 5 миллионов евро убытков, в общей сложности – 90 миллионов евро за 18 месяцев. Потери Франции могли бы значительно превысить возвращенный России миллиард евро, если бы «Рособоронэкспорт» подал иск в международный суд за невыполнение условия контракта.

Россия же заработала на контракте с учётом того, что французам мы заплатили за «Мистрали» по курсу 41 рубль за евро, а вернули они нам деньги при курсе 70 рублей за евро.

Слабенький «Мистраль»

А что в конце концов представляет из себя вертолётоносец «Мистраль», как корабль, как взлетная площадка для вертолётов в море, как средство доставки морского десанта к берегу противника?

Мне удалось пообщаться с заслуженным военным летчиком России, кавалером двух орденов Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством 2 степени» и медали «За спасение погибавших», в недавнем прошлом заместителя командующего морской авиацией Северного флота, лётчиком-снайпером, имеющим налет более 5000 часов, полковником запаса Сергеем Чечеровым. В его богатом послужном списке более 2500 посадок на палубы отечественных и иностранных кораблей. Он стал первым военным лётчиком России, совершившим посадку на «Мистраль» на палубном штурмовике, вертолёте Ка-29, а всего таких посадок и взлётов было пять, в то время, как «Мистраль» находился в Финском заливе осенью 2009 года. Вместе с ним посадку на палубу «Мистраля» на палубном вертолёте К-27 выполнял его коллега полковник Сергей Мироненко. Несколько позже к ним присоединился и Ка-52.

Вспоминая пребывание на «Мистрале», Сергей Викторович отметил, что в целом, корабль неплохой, на нём созданы отличные условия для экипажа корабля, лётчиков, морского десанта но, как боевая единица он слабенький. Взлетать ему и его коллеге пришлось с аэродрома в Левашово, а осуществлять посадку на «Мистраль» при сильном боковом ветре и высоте вертолётной палубы над уровнем моря 23 метра , что требует определенных навыков пилотирования. Но, тем не менее, для него заход на посадку оказался удобным. Сергей Чечеров отметил слабое противовоздушное вооружение этого корабля.

А что в России у причалов?

Хотелось бы сказать, что и у нас были свои вертолётоносцы «Москва» и «Ленинград». В 1968 году в Севастополе мне довелось впервые увидеть наш вертолетоносец «Москва», который своими размерами впечатлил. К сожалению, в 1996 году он был списан и продан на металлолом в Индию. Осталось возродить опыт строительства кораблей такого класса и водоизмещения. И лёд тронулся. Сейчас на ходовых испытаниях находится десантный корабль «Иван Грен». Планировалось построить 6 таких БДК, но в конечном итоге решили остановиться на двух в связи с тем, что принято решение строить более мощные десантные корабли.

В данном случае есть смысл сравнить характеристики «Мирстраля», «Москва», «Иван Грен» и перспективного УДК «Прибой»:

Вертолетоносец Мистраль Вертолетоносец Москва БДК проект 1174 «Иван Рогов» БДК «Иван Грен» УДК «Прибой» Водоимещение 21300 т 19200 т 14060 т 5000 т 14000 т Длина 199 м . 189 м 157,5 120 м 165 м Ширина 32 м 34 м 24,5 16,5 м 25 Высота 64,3 м Осадка 6,3 м 8 м 6,5 3,6 м 5 м Мощность 20400 л .с. 100000 л .с. 18000 л .с. 4000 л .с. Скорость хода 19 узлов 30 узлов 20 узлов 18 узлов 20 узлов Дальность плавания 5800 миль 14900 миль 4000- 7500 миль 3500 миль 11500 миль Автономность плавания 30 суток 15- суток- 500 десантн. 30 суток – 250 десантн. 30 суток 60 суток Экипаж 160 человек 450 морских пехотинцев 100 человек ртустановки АК-176М и АК-630М-2 «Дуэт» Артустановка АК-630 1х76 мм АК-726 4 х АК-630 РСЗО «Град» 1х76 мм Артустановка АК-176 и АК -630 М «Дуэт». Противовоздушная оборона Зенитная артиллерия Ракетное вооружение 2х30 мм артустановка Bred-Mauser 4х12,7 мм пулемета «Браунинг» 4х57 мм 2хЗРК «Оса-М» 4 счетверенные ПУ ПЗРК - 2х6х30 мм АК-630 - 135 мм комплекс выстреливаемых помех «Просвет-М» Ракеты воздух-воздух Р-77 (РВВ-АЕ) с дальностью 80 километров на Ка-52. 3хЗРК «Панцирь-М». Торпедное вооружение нет 10х533 мм аппаратов Ракетное вооружение 2х2 ПУ ЗРК Simbad Дальность 5200 м , высота до 4000 м , 1 установка ракетного комплекса «Вихрь» - противолодочная 4 зенитные ракетные установки «Шторм». 2хА-215 «Град-М» Противокорабельные ракеты ПКР Х-31А и Х-35У на вертолетах Ка-52 «Катран». Авиационная группа 16 тяжелых или 32 легких вертолета 14 вертолетов Ка-25 4 вертолета К-29 2 вертолета К-29 8 ударных вертолетов Ка-52 и Ка27. Может перевозить 40 танков Леклерк и 450 солдат. 4 Десантных катера 20 танков, или 80 БТР, или 120 машин. 500 морских пехотинцев 13 танков или 36 БТР, плюс 380 морских пехотинцев до 30 танков, или 60 БТР, 4 десантных катера 35 метровая сходня позволяет высаживать десант прямо на берег

Даже не специалисту понятно, что по своему вооружению «Мистраль» уступает отечественным кораблям. Что касается возможностей по доставке десанта, то с таким противовоздушным вооружением, при наличии высокоскоростных, дальнобойных и летящих на низкой высоте противокорабельных ракет, шансы у «Мистраля» доставить к побережью десант невелики. Да и его парусность не способствует плаванию в условиях Арктики.

Правда, у «Мистраля» есть существенное преимущество: движителями являются винторулевые колонки «Азипод», которые придают судну очень высокую маневренность. Это финское изобретение впервые было использовано на танкерах ледового класса «Уйку» и «Лунни», что придало им не только маневренность, но и высокую ледопроходимость. В принципе, «Азиподы», вращающиеся на 360 градусов, дают возможность судну двигаться кормой вперед.

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что французы поставили на «Мистраль», предназначенный для России радиолокационные станции с заниженными характеристиками. Следует учесть и такую гипотетическую ситуацию, когда французы могли поставить в Боевую информационную систему (БИУС) чип, который при необходимости, скажем во время вооруженного конфликта, был бы приведен в действие, выведя всю систему из строя.

Контракт с Францией на постройку двух «Мистралей» был расторгнут в мае 2015 года, а 10 октября Египет подписал контракт об их покупке.

Осенью 2016 года Египет, купивший «Мистрали», получившие названия «Анвар Садат» и «Гамаль Абдель Насер», обратился к России с просьбой продать 50 вертолётов Ка-52К. На этой поставке Россия сможет заработать более 1 миллиарда долларов.

«Митрофан Москаленко» дожидается своей участи

Если говорить о перспективах строительства кораблей, подобных «Мистралю», то в России планируется строительство универсальных десантных кораблей «Прибой» и ещё более мощных «Лавина», которая в два раза больше «Прибоя» и имеет водоизмещение 24 тысячи тонн. С учётом того, что Санкт-Петербургские корабелы уже получили опыт строительства отдельных элементов крупных боевых кораблей по французской технологии, а также с появлением у России Керченского судостроительного завода «Залив», имеющего и верфь, и сухой док, длиной 360 и шириной 60 метров , проблем со строительством быть не должно.

Есть ещё один вариант обеспечить флот десантными кораблями большой вместимости. Правда, средства на это уйдут немалые. Я имею в виду ремонт и возвращение в строй больших десантных кораблей «Александр Николаев» и «Митрофан Москаленко». Третий их собрат «Иван Рогов» давно разрезан на металлолом. в Североморске. Был бы он на ходу, оказал бы неоценимую пользу в период оказания военной помощи Сирии. Можно ли его восстановить? Вопрос специалистам. Были бы средства и желание.

Юрий БАНЬКО.