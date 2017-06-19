Эхо «Прямой линии» с президентом РФ - Дарью Старикову будут лечить в институте онкологии имени Герцена

24-летнюю апатитчанку Дарью Старикову, обратившуюся на «Прямую линию» президента с жалобами на ситуацию в региональном здравоохранении, сегодня доставит в Москву спецборт МЧС России. Сегодня рано утром самолёт вылетел из аэропорта Раменское в Мурманск. Консилиум в Мурманске, в который вошли ведущие онкологи России, накануне принял решение об отправке её в Москву.

«По результатам консилиума и распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой было принято решение о транспортировке в понедельник Дарьи Стариковой в институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении», - сообщили в региональном Минздраве.