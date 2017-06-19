Эхо «Прямой линии» с президентом РФ - Минздрав займётся самолечением

В Минздраве РФ намерены изучить все обращения по теме здравоохранения, которые поступили 15 июня на «Прямую линию» с президентом РФ.

Глава ведомства Вероника Скворцова уже дала поручение сформировать в Минздраве специальную рабочую группу, которая займётся анализом всех обращений, отмечается в сообщении на сайт министерства. Итогом её работы будет выявление проблемных точек для принятия, если потребуется, системных мер. Планируется разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, цитирует пресс-служба слова министра.

В группу, кроме сотрудников ведомств, войдут ведущие эксперты по практическому здравоохранению и представители субъектов РФ.